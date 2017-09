Als Monika Dahlhoff nach einem Amerikaaufenthalt nach Hause kommt, muss sie erfahren, dass ihr Vater sein Gestüt verkaufen will. Er kann nicht darüber hinwegkommen, dass man ihm - allen voran sein einst bester Freund Reinhard - die Unfälle bei der letzten Hubertusjagd zur Last legt. Doch Monika will die geliebten Pferde nicht verlieren. Da begegnet sie Jörg, dem charmanten Sohn Reinhards.