Carla, ein junges Mädchen, wird auf dem Heimweg von der Schule ermordet. Den Münchner Hauptkommissaren Ivo Batic und Franz Leitmayr wird bei den Ermittlungen ein Kollege zur Seite gestellt - Gisbert Engelhardt. Dieser ist davon überzeugt, dass es sich bei Carlas Mörder um einen potenziellen Serientäter handelt. Engelhardt macht sich mit seinen Marotten bei seinen Kollegen schnell unbeliebt. Um Batic und Leitmayr dennoch von sich zu überzeugen, macht er sich allein auf die Jagd nach dem Täter ... Carla, ein sehr junges Mädchen, verpasst auf dem Heimweg von der Schule nach Hause den Bus. Ihre Eltern können sie nicht abholen, sie macht sich zu Fuß auf den Nachhauseweg. Unterwegs begegnet sie ihrem Mörder und steigt in sein Auto. Den Münchner Hauptkommissaren Ivo Batic und Franz Leitmayr wird bei den Ermittlungen ein Kollege zur Seite gestellt. Gisbert Engelhardt hat bei der Bundeswehr gedient und ist ein Technikfreak. Er erstellt ein Täterprofil und behauptet, er kann aus dem letzten Handygespräch von Carla charakteristische Atemzüge von Carlas Mörder herausfiltern. Vor Ort wirkt der Mann linkisch, bei der Leichenbesichtigung fällt er in Ohnmacht. Engelhardt ist überzeugt, dass es sich bei Carlas Mörder um einen potenziellen Serientäter handelt. Ins Visier gerät auch Carlas Lehrer, Herr Seifert. Mit dem Kollegen Engelhardt liegen die Kommissare von Anfang an über Kreuz, er hat einfach zu viele "Marotten". Sie können nicht anders und arbeiten daran, ihn "wegzuloben". Eine fatale Situation, denn Engelhardt muss es nun "den Besten" beweisen, dass er gut für sie ist. Und er macht sich allein auf die Jagd nach dem Phantom.