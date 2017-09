Lederhose to go - Wie unsere Tracht endlich in der Gegenwart ankommt! Heute | Bayern | 22:30 - 23:15 Uhr | Dokumentation Infos

Seit einigen Jahren ist die Trachtenmode als Partykleidung angesagt, Billigdirndl und Plastiklederhosen werden besonders zum Oktoberfest in Massen verkauft und lehren Traditionalisten das Grausen. Gleichzeitig werden Haute Couture-Dirndl aus indischer Seide, Spitze oder Jeansstoffen geschneidert. Gebirgstrachtenvereine sind entsetzt und sehen ihre traditionelle Festtagskleidung gefährdet. Original-Titel: Lederhose to go Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokumentation, D 2017