Mehr Termine Inhalt Agnes ist auf der Flucht vor ihrem aggressiven Ex in der Einöde Oklahomas gestrandet. Dort begegnet die Kellnerin Peter, der im Golfkrieg gekämpft hat und seitdem von der Wahnidee besessen ist, dass es Käfer auf ihn abgesehen haben. Merkwürdigerweise färbt diese Angst schnell auf Agnes ab. Laufzeit: 135 Minuten Genre: Psychothriller, D, USA 2006 Regie: Franco Giacomo Carbone FSK: 12 Schauspieler: Agnes White Ashley Judd Peter Evans Michael Shannon Jerry Goss Harry Connick Jr. R. C. Lynn Collins Dr. Sweet Brian F. O'Byrne Pizza Harris Bob Neill