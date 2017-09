Sommer in Rom Heute | ONE | 14:15 - 15:45 Uhr | Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt Mit der Versetzung nach Rom erfüllt sich für den Journalisten Michael ein Traum. Entsprechend hoch sind die Erwartungen, als er und seine Familie in Rom ankommen. Tolles Essen, gesellige Menschen - von wegen! Die italienische Bürokratie erweist sich als harte Nuss, und der Alltag erfordert starke Nerven. Während Frau und Kinder sich rasch akklimatisieren, versinkt Michael zunehmend im Chaos. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2013 Regie: Stephan Meyer FSK: 6 Schauspieler: Michael Heinrich Thomas Heinze Susanne Heinrich Esther Schweins Caroline Heinrich Mala Emde Frau Selbach Margarita Broich Maria Anna Julia Kapfelsperger Ercole Dietrich Mattausch