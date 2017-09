Die Goldbergs Morgen | ORF 1 | 08:50 - 09:10 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Schule veranstaltet eine Talentshow. Barry will mit Karate-Moves überzeugen, fällt aber schon beim Casting durch. Enttäuscht passt seine Mutter den zuständigen Lehrer ab, wäscht ihm gehörig den Kopf und erreicht dadurch, dass Barry am Wettbewerb teilnehmen darf. Doch die Freude währt nur kurz. Kaum hat Murray eine Kostprobe von Barrys Können gesehen, versucht er, den Spieß wieder umzudrehen. Original-Titel: The Goldbergs Untertitel: Karate Barry Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2013 Regie: Seth Gordon Folge: 11 Schauspieler: Beverly Goldberg Wendi McLendon-Covey Adam Goldberg Sean Giambrone Barry Goldberg Troy Gentile Erica Goldberg Hayley Orrantia Albert 'Pops' Solomon George Segal Murray Goldberg Jeff Garlin