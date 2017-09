Geboren als Samuel Wilder, floh Billy Wilder als junger Reporter aus Berlin vor den Nazis. Über Paris ging es nach New York und schließlich nach Los Angeles. Das Porträt zeigt den Menschen hinter dem großen Namen und bietet einen Blick in den hinter die Kulissen der Traumfabrik. Wilder kommt in zahllosen Originalaufnahmen selbst zu Wort. Weggefährten und Zeitgenossen erinnern sich an ihn.