Fürchterliches Gedränge am U-Bahn-Ausgang, enthemmtes Gejohle nach dem Sieg der eigenen Fußballmannschaft und die Angst, bei einem Konzert von den Körpern der anderen erdrückt zu werden wer kennt das nicht? Doch warum verhalten sich Menschen in großen Gruppen oft viel hemmungsloser als allein? Gibt es so etwas wie eine Verdummung der Massen? Was steckt hinter Massenpaniken und warum will die Polizei größere Aufläufe schnellstmöglich auseinander bekommen? Professor Schnauzbart nimmt ein Bad in der Menge und erkundet die psychologischen Mechanismen hinter dem Phänomen.