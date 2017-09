Warum streben Menschen nach unumschränkter Macht? Warum lässt man sie gewähren? John Malkovich schlüpft in die Rolle des Diktators, der sich vor den Revolutionären in seiner Residenz verschanzt. Eine Journalistin (Sophie von Kessel) verwickelt ihn in ein Gespräch, das sie in den Abgrund der Tyrannenseele blicken lässt. Währenddessen spielt auf Geheiß des Herrschers der Hofmusiker auf dem klanggewaltigsten aller Instrumente, der Orgel. Michael Sturminger schrieb und inszenierte das Multimediastück, das am 8. März 2017 in der Hamburger Elbphilharmonie uraufgeführt wurde. Dort entstand diese Aufzeichnung. Mit Musik von Bach, Wagner, Franck und anderen. Orgel: Martin Haselböck.