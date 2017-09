Zu schnell in den Tod - Kampf gegen illegale Autorennen Heute | 3sat | 23:59 - 00:25 Uhr | Dokumentation Infos

Illegale Straßenrennen nehmen zu, die Opferzahlen steigen. Die Reportage taucht in die Tuningszene ein, begleitet Polizisten bei nächtlichen Kontrollen und zeigt die schweren Folgen der Raserei. Sie versucht herauszufinden, was den Reiz ausmacht, einen Golf II mit 500 PS aufzumotzen und fragt, warum Tuner immer wieder leichtfertig ihr eigenes Leben und das anderer aufs Spiel setzen. Original-Titel: Zu schnell in den Tod Laufzeit: 26 Minuten Genre: Dokumentation, D 2017