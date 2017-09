Zum weltweit größten Musikwettbewerb kommen in diesem Jahr fast 200 junge Musiker aus vier Kontinenten, um sich in den Fächern Klavier, Violine, Oboe und Gitarre zu messen. Sie alle wollen herausfinden, wo sie künstlerisch stehen, ob sie das mitfiebernde Publikum überzeugen und auch unter höchstem Druck Topleistungen abliefern können. Die Reportage beobachtet die Teilnehmer und begleitet sie in München durch die Ausscheidungsrunden. Fast ein ganzes Jahr stecken viele von ihnen in die Vorbereitung. Doch der Weg ins Finale ist hart - eine prominent besetzte Jury achtet auf jedes Detail und bewertet musikalisches Können, Ausstrahlung und Bühnenpräsenz. Thomas Quasthoff, Christian Tetzlaff, Mitsuko Uchida und Sol Gabetta - das sind nur vier Künstler der Klassikszene, die alle Preisträger des Internationalen ARD-Musikwettbewerbs waren und hier den Grundstein für ihre Karriere gelegt haben.