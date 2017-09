Diesmal wird für Willi der Traum vom Fliegen wahr! Auf dem Flugplatz Waizenhofen im Altmühltal erklärt ihm Helmut, warum ein Hubschrauber überhaupt fliegen kann und wie man ihn steuert: Nämlich nicht mit einem Lenkrad wie beim Auto, sondern mit einem Pitch und einem Stick. Was für Willi auch neu war, ist die ganz besondere Aufgabe des kleinen Heckrotors: Der sorgt dafür, dass der Hubschrauber sich nicht ständig um sich selbst dreht. Besonders wichtig sind Helikopter bei Einsätzen zur Rettung von Verletzten. Wie man sich fühlt, gut verschnürt in einem Bergesack mit Hilfe eines langen Seils in den fliegenden Helikopter gezogen zu werden, probiert der Reporter gleich mal selbst aus. Kaum zurück am Boden, wird das Rettungsteam eines Hubschraubers zu einem echten Einsatz gerufen: Ein Mann hat sich mit der Kreissäge an der Hand verletzt und muss in eine Spezialklinik geflogen werden. Jetzt muss es schnell gehen! Und noch ein besonderes Einsatzgebiet für Hubschrauber lernt der Reporter kennen: Gemeinsam mit Pilot Urs fliegt Willi über eine Hochspannungsleitung, die direkt am Waldrand verläuft. An einer 20 Meter langen Stange unter dem "Heli" baumelt eine Spezialsäge mit zehn rotierende Sägeblättern, die die Äste der Bäume kappen, damit die nicht in die Stromleitung geraten. Ratsch! Wie dabei der Hubschrauber schaukelt! Vorsichtshalber hat Willi eine Tüte mitbekommen, doch Urs ist ein Profi und schafft es, trotz der Säge-Bewegungen, des heftigem Regens und Sturms einigermaßen ruhig zu fliegen. Zum Schluss das Beste für den Reporter: Pilot Rainer fliegt eine Extrarunde mit Willi - und weil der Hubschrauber eine Doppelsteuerung hat, darf Willi auch mal kurz ran!