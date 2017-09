Die Jagd auf eine Autoknacker-Bande, die ihr Unwesen in Hamburg treibt, bedeutet für die Polizisten vom Kiez nächtelange Observationen und ständiger Druck vom LKA. Zum Glück hat Dirk Matthies ein paar Urlaubstage beantragt. Kommissar Zufall kommt dem Team des Kommissariats 14 zu Hilfe. Piet Wellbrook beobachtet auf dem Heimweg, wie ein junger Mann aus einem Auto gestoßen wird. Piet notiert sich das Kennzeichen. Der 18-jährige Abram Schwartz aber behauptet, es sei alles in Ordnung. Er habe aussteigen wollen, sei gefallen und habe sich nur die linke Schulter geprellt. Trotzdem lässt Piet das Kennzeichen überprüfen. Der Wagen gehört den Brüdern Ulf und Bruno Howald. Die mehrfach vorbestraften Männer betreiben die heruntergekommene Bar "Zur Goldenen Laterne", in der Prostituierte arbeiten. Was hat ein junger Mann, der offensichtlich einer Amisch-Gemeinde angehört und auf Wanderschaft ist, mit diesen Ganoven zu tun? Am nächsten Abend wird der Dienstwagen von Frau Küppers vor ihrem Stamm-Italiener gestohlen. Die Überwachungskamera eines U-Bahnhofes hat den Diebstahl aufgezeichnet. Sie hat festgehalten, wie zwei maskierte Täter sich an Frau Küppers Wagen zu schaffen machten. Einer der Täter greift sich auffällig oft an die linke Schulter. Sollte Abram, der Amisch, in die Autodiebstähle verwickelt sein?