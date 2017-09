Weltweit einzigartig ist der sieben Kilometer lange Trachten- und Schützenzug, der am Tag nach der Wiesn-Eröffnung quer durch die Münchner Innenstadt zieht und zu den Höhepunkten des Münchner Oktoberfests zählt. An der Spitze reitet traditionsgemäß das Münchner Kindl. Dieses begehrte Ehrenamt übt seit letztem Jahr die 24-jährige Viktoria Ostler aus. Die über 9000 Teilnehmer an dem Trachten- und Schützenzug kommen auch 2017 nicht nur aus München und allen Regionen Bayerns, sondern auch aus anderen Bundesländern und mehreren europäischen Nachbarstaaten. So erwartet die Zuschauer eine bunte Mischung von Trachtengruppen, Musikkapellen, Spielmanns- und Fanfarenzügen, Sport- und Gebirgsschützen, Fahnenschwingern und Volkstanzgruppen. Dazwischen sind die wunderschönen Prachtgespanne der Münchner Brauereien zu bewundern, sowie die reich geschmückten Kutschen und Festwagen, die alte Handwerksberufe und Brauchtum darstellen. Sehenswert auch die Abordnungen der bayerischen Pferdehalter und des Bayerischen Jagdverbands, der sich mit verschiedenen Greifvögeln und Jagdhunden präsentiert. Live-Übertragung (