Fitter Typ: Oscarpreisträger Sean Penn (*1960, "Mystic River") zeigt hier seinen gestählten Body und bringt noch politisches Engagement für Afrika ein: Doch sein konsequentes Overacting als Ex-Söldner, der ins Visier der eigenen Auftraggeber gerät, strengt auf Dauer an. Wesentlich entspannter wirkt sein Kontrahent, gespielt von Oscargewinner Javier Bardem ("No Country for Old Men").