Es ist der erste April in Apfelstern, und auch hier spielt man sich an diesem Tag traditionell Streiche. Der Beste in dieser Disziplin ist Digby. Jedes Jahr legt er einfach alle rein. Aber diesmal wollen es seine Freunde ihm zeigen. Als Digby ihnen erst erzählt, dass ein Mondbewohner im Wald sei und sich danach verkleidet mit einem Raumanzug zeigt, durchschauen sie ihren Freund und stellen ein Raumschiff für Digby im Wald auf.