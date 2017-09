Wenn Deutschland wählt, müssen Politiker kämpfen! Jede Stimme zählt, wenn man sich gegen andere Parteien durchsetzen will. Aber wie geht eigentlich Wahlkampf? Wie begeistert man Menschen? Drei Schulparteien stellen sich der "PUR+"-Wahlkampf-Challenge. Coach Manuela Becker zeigt die besten Tricks, und am Ende entscheiden die Schüler: Wer hat die besten Plakate, wer die stärksten Argumente, welcher Spitzenkandidat kann am besten überzeugen? Eric macht den Realitätscheck: Zwei Tage lang begleitet er zwei Bundestagsabgeordnete, die nur ein Ziel haben - sie wollen wieder in den Bundestag gewählt werden. Dafür touren sie durch ihre Wahlkreise und versuchen, die Wähler von sich zu überzeugen. Eric findet heraus, mit welchen Strategien sie bei den Wählern punkten.