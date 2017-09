Der Schiffskünstler aus Kronsberg Eigentlich wollte der Tischler Roland Wolff Seefahrer werden. Seit 2004 hat hat er sein Hobby zum Beruf gemacht und baut Segelschiffe aus Holz, das er am Strand oder im Wald gefunden hat, mit Segeln ebenfalls aus Holz oder Metall. In seinem Atelier sind neben wuchtigen, klobrigen Kähnen, zierliche, fast schwebende Schiffsobjekte ausgestellt. Auf den Spuren der Freimaurer von Putbus In der Stadt Putbus auf Rügen kann man noch heute auf den Spuren der Freimaurer wandeln. Ralf Marius Bittner bietet verschiedene Themenführungen an. Er kennt sich mit dem sagenumwobenen Geheimbund aus, hat die ursprünglich 1847 gegründete Johannisloge Rugia zur Hoffnung in Putbus wiederbelebt und war selbst lange Zeit Mitglied. Bei seinen Führungen verrät er, wo die Freimaurer in Putbus gewirkt haben und welche Symbole sie in die Architektur der Stadt eingearbeitet haben. Mit dem Rad auf Hoftour durch das Artland Das Artland, zwischen Bremen und Osnabrück gelegen, galt einst als Kornkammer des Fürstbistums Osnabrück. Hier gibt es Bauernhof- und Fachwerkkultur zu entdecken. Noch heute gibt es über 200 Höfe mit um die 900 Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen. Die Region kann man sehr gut per Rad erkunden. Die angebotenen Giebel- oder Ackerschnacker-Touren führen durch die Region. Historiker Arnold Beuke begibt sich in seiner Heimat auf Spurensuche. Regionale Spirituosen: Edelkümmel aus Klein Kussewitz Martin Neumann ist Mitte 30, ein echter Genießer und Selfmademan. Passend zum Norden hat er einen Kümmelschnaps namens Kaland kreiert. Die Spirituosen sind nach alten Rezepten und guten Zutaten aus der Region hergestellt. Das Mazerat aus den Kümmelsamen, die Destillation, Filtration und auch das Abfüllen und Handverkorken macht er selbst. Kürzlich hat sein Kümmel die Silbermedaille der deutschen Lebensmittelgesellschaft erhalten. Der Kaland wird in etwa 30 Bars und mehreren Ladengeschäften in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch im Onlinehandel verkauft. Nachwuchs im Multimar Wattforum Tönning Im Multimar Wattforum in Tönning gibt es derzeit jede Menge Nachwuchs: kleingefleckte Katzenhaie, Fleckrochen, Sepien, Nagelrochen, Seestichlinge, verschiedene Quallen sowie Neptunshörner, eine Schneckenart. Hinter den Kulissen werden sie in unterschiedlichen Entwicklungsstadien von der Zoologin Nicole Pekruhl aufgezogen. Manche Tierarten werden wegen ihrer kurzen Lebensdauer kontinuierlich vermehrt, andere, wie das Seepferdchen, alle zwei bis drei Jahre. Bei den Seestichlingen hat das Männchen ein Nest angelegt und bewacht es, nachdem das Weibchen die Eier darin abgelegt hat, erzählt Nicole Pekruhl. Licht im Herbst: Ausflug auf die Sonneninsel Juist Juist gehört zu den sonnenreichsten Orten Deutschlands. Auch im Winter gibt es die Chance, auf Juist von der Sonne verwöhnt zu werden und die unterschiedlichsten Lichtstimmungen zu erleben. Besondere Eindrücke im Baumhaus auf Krautsand Klaus Dieter Mayer und seine Frau Maika haben ein Baumhaus-Feriendomizil wenige Hundert Meter vom Elbinselhof Krautsand bei Drochtersen geschaffen. Drei Stelzenhäuser, in denen bis zu vier Erwachsene Platz finden, ragen einige Meter über dem Boden, umgeben von knorrigen Bäumen und Pferdeweiden. Alkovenbett, Regendusche, Kamin, kleine Kochzeile, WLAN, aber kein Fernseher, laden zum Abschalten beim Aufenthalt ein. Im Herbst versammeln sich auf dem Land ringsherum die Zugvögel. Mit einem Vogelbestimmungsbuch können die Gäste die Arten erkennen. Auf dem Tablet-PC ist eine Schiffs-App installiert, die gleichermaßen den Containerriesen und Schiffen einen Namen gibt. Die zweite Leidenschaft der Gastgeber sind Islandpferde, auf denen man Reitausflüge unternehmen kann. Jeder Gast kann aber auch das eigene Pferd mitbringen. Eilbek: klein, fein und mit Unterhaltungsfaktor Im Stadtteil Eilbek in Hamburg leben knapp 20.000 Bewohner auf einer Fläche von gerade einmal 1,7 Quadratkilometern. - Regionale Spirituosen: Edelkümmel aus Klein Kussewitz