Pinja und Stella werden Zeuge, wie Mirkan Sircan, der Vater ihrer Schulkameradin Amscha, der gemeinsam mit ihr aus dem Iran geflohen ist, von drei Männern attackiert wird. Der Angegriffene fleht die beiden an, den Vorfall für sich zu behalten. Doch Amscha weiß längst, dass etwas vor sich geht. Sie hat Angst, dass man ihren Vater jetzt auch in Deutschland verfolgt. Aber sie irrt sich. Die Pfefferkörner finden heraus, dass Mirkan sich Geld geliehen hatte und in die Fänge übler Kredithaie geraten ist. Sie machen ihm ein teuflisches Angebot. Ein "Nein" akzeptieren sie nicht. Ob die Pfefferkörner das Schlimmste verhindern können?