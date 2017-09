Ben gerät unter Entscheidungsdruck, als sein Arbeitgeber WindWald ihm die vereinbarte Auszeit aufkündigt, in der er seine Werkstatt für die Restaurierung von Vintage-Motorrädern aufbauen wollte. Britta appelliert an ihn, seinen Traum nicht zugunsten eines sicheren, aber ungeliebten Jobs aufzugeben. Hat Ben den Mut, zu seinem Traum zu stehen? Helen ist erleichtert, als sie bei ihrer Rückkehr von Arne erfährt, dass Swantje sich um ein neues FSJ bemüht. Als ihre Tochter jedoch zu Helens Bestürzung selbstbewusst erklärt, sich nur noch ihrem Blog widmen zu wollen, gelingt es Peer, zwischen Mutter und Tochter zu vermitteln. Mika findet über Hannes Gefallen am Kaffeerösten. Weil Sigrid in Mika einen Konkurrenten um Peers Aufmerksamkeit sieht, ist sie verärgert, als Mika bei Peer das Kaffeebusiness erlernen will. Gunter fürchtet, ohne therapeutische Hilfe den Kampf gegen den Alkohol zu verlieren. Aber erst, als er beharrlich seine Motivation unter Beweis stellt, nimmt der Therapeut ihn schließlich wieder als Patienten an.