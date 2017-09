Death in Paradise Heute | ZDF neo | 17:00 - 17:50 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Während der Vorbereitungen auf einen aufziehenden Hurrikan stirbt der Meteorologe Leo Downs. Ein Mord, der nur einen Tag später wie ein tragischer Unfall ausgesehen hätte. Ging es um Korruption, Neid, Eifersucht? Und was hat eine Gummiente damit zu tun? Während der Ermittlungen müssen Camille und Poole Schutz vor dem Hurrikan suchen. Beide erfahren dabei interessante Dinge über den anderen. Fidel tritt unterdessen seine Prüfung an. Untertitel: Das Auge des Hurrikans Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, GB, F 2011 Regie: David O'Neill Folge: 7 Schauspieler: DI Richard Poole Ben Miller Camille Bordey Sara Martins Dwayne Myers Danny John-Jules Fidel Best Gary Carr Professor King Stephen Boxer Jennifer Cheung Gemma Chan