Sherlock erfährt, dass sein Bruder Mycroft für den britischen Geheimdienst arbeitet. Das MI6 hat nun einen Auftrag für den Ermittler: Er soll sich den Mord an dem Ex-Agenten Arthur West untersuchen. Der litt unter einer bipolaren Störung und hatte sich nach der Ausmusterung in New York City niedergelassen. Kurz vor seinem Tod wandte er sich mit einem Anliegen an das MI6, doch niemand nahm ihn dort ernst. Ein Fall ganz nach Holmes' Geschmack. (SV1)