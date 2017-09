Noch nie waren sie zu besichtigen - die einstigen Wohnräume des letzten Altenburger Herzogs oben auf dem Schloss. Jetzt entstehen sie neu. Wobei die Restauratoren und Ausstellungsmacher so nah wie möglich am Original bleiben wollen. Zum Glück gibt es ein paar Fotos, wie des Herzogs Möbel früher standen. Ganz und gar nicht "werden wie früher" soll der Weg zwischen Nobitz und Langenleuba-Oberhain. Denn da stehen imposante Viadukte ungenutzt in der Landschaft. Die ehemalige Bahnstrecke ist stillgelegt, jetzt soll ein Radweg drauf. Was und wie - Steffi Peltzer-Büssow ist schon mal neugierig. Von verbindenden Visionen und historischen Marionettenbühnen erfährt sie, von einer orgelbegeisterten Kantorin und knuddeligen Wanderbegleitern, von wuchtigen Fliegern und kleinen Kriechern. Das alles gibt's im Altenburger Osterland, denn das sind wir