Rebecca lernt in einer Bar Bruno kennen, der wie sie mit der Liebe abgeschlossen hat. Mit der Überzeugung, jeweils nicht der Typ des anderen zu sein, werden sie Freunde. Dann tritt Brunos Exfrau zurück in sein Leben, und Rebecca beginnt eine Beziehung mit ihrem besten Freund Johann. Doch sie merkt, dass etwas nicht stimmt und bricht nach New York auf, mit dem Entschluss, nicht zurückzukommen.