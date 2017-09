Der engagierten Pfarrerin und Notfallseelsorgerin Judith Ehrmann geht es ungewöhnlich nahe, als eine 16-jährige Mitschülerin ihres Sohnes bei einem Autounfall stirbt. Plötzlich beginnt sie, an ihrem Beruf, an sich selbst und sogar an ihrer Familie zu zweifeln. Es gibt Hinweise darauf, dass ihr Mann Christoph und ihr Sohn etwas mit dem Unfall zu tun hatten und das nun vertuschen wollen.