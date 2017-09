Laura aus Fürth und Maximilian aus Berlin haben eins gemeinsam: Sie dürfen in diesem Jahr erstmals bei einer Bundestagswahl teilnehmen. Mit ihrer Stimme können sie Einfluss darauf nehmen, wer Deutschland für die nächsten vier Jahre regiert. Aber welchem Kandidaten, welcher Partei wollen sie ihre Stimme geben? Wer hat für ihre besonderen Bedürfnisse, wie etwa Barrierefreiheit, Inklusion, Bildung in DGS, Untertitel oder Dolmetscher die überzeugendsten Konzepte und Antworten? In Berlin treffen die beiden auf Politiker der verschiedenen Parteien und können ihre Fragen ganz direkt stellen. Wem Laura und Max ihre Stimme letztendlich geben, das entscheiden sie ganz für sich am 24. September. - Rosana trifft ... Bayern barrierefrei