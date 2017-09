Hasta la vista Heute | MDR | 23:05 - 00:50 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Behinderten Lars (Gilles De Schrijver), Jozef (Tom Audenaert) und Philip (Robrecht Vanden Thoren) träumen vom ersten Mal. Als sie von einem speziellen Bordell in Spanien hören, das Freier wie sie bedeint, starten die drei Belgier eine Lustreise der besonderen Art. Original-Titel: Come As You Are Laufzeit: 105 Minuten Genre: Drama, B 2011 Regie: Geoffrey Enthoven FSK: 12 Schauspieler: Philip Robrecht van den Thoren Charlotte Timmers Brunette Jogger Geert Karel Vingerhoets An Katelijne Verbeke Lars Gilles de Schrijver Claude Isabelle de Hertogh Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets