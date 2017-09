Klara ist mit ihrer Nichte und ihrem Schwager in der "Western-City", um sich dort eine Aufführung anzuschauen. Nach einer gespielten Schießerei bleibt einer der Darsteller tot liegen. Klara schöpft Verdacht und informiert ihre Kollegen. Die Kriminalrätin Dr. Müller-Dietz ist von Klaras beherztem Eingreifen nicht begeistert, schließlich bringt sie das Revier nun in Zugzwang, und das am Wochenende.