Wie keine andere deutsche Großstadt steht München für Schickeria und La Dolce Vita. Hier hat sich aber auch ein einzigartiges Nebeneinander von Mensch und Tier entwickelt. Im Mittelpunkt dieses Films steht der Biber, der in einer großen Burg am Deutschen Museum lebt, mitten an der Isar. In München hat sich ein einzigartiges Nebeneinander von Mensch und Tier entwickelt. Im Mittelpunkt dieses Films steht der Biber, der in einer großen Burg am Deutschen Museum lebt, mitten an der Isar. Der wilde Gebirgsfluss ist Münchens Lebensader. Dort lebt der größte, ständig im Süßwasser lebende Lachsfisch der Welt, der Huchen. Er wird bis 150 cm lang und 50 Kilogramm schwer. Und der seltene Fisch laicht mitten in München. München gilt als grüne Weltstadt mit Herz, und dieser Ruf kommt nicht von ungefähr. Neben der Isar finden sich hier zahlreiche kulturelle Juwelen, die vielen Wildtieren einzigartige Lebensräume bieten: Im Park von Schloss Nymphenburg, dem Geburtsort des bayerischen Märchenkönigs Ludwigs II., haben Eisvogel, Rehe oder Schwäne, Ludwigs Lieblingstiere, eine Heimat gefunden. Der Englische Garten ist einer der größten Stadtparks der Welt: Hier brütet der Waldkauz so früh im Jahr, dass man ihn bei der Jungenaufzucht in den noch blätterlosen Bäumen gut beobachten kann. Danach brütet in der gleichen Höhle die Mandarinente. Der Waldfriedhof ist mit über 160 Hektar der zweitgrößte Friedhof Deutschlands. Fast 65.000 Grabstätten finden sich inmitten alter Bäume. Hier finden Füchse ideale Orte für ihre Baue und die Fuchswelpen einen besonderen Spielplatz. Im Münchner Stadtgebiet befindet sich auch das größte und wertvollste Heidegebiet Südbayerns mit lichtem Kiefernwald und Kiestümpeln. Die Fröttmaninger Heide liegt auf einem ehemaligen Panzerübungsgelände im Münchener Norden am Fuße der Fußballarena des FC Bayern. Hier finden sich die bedeutendsten Restvorkommen Bayerns der Rote-Liste-Arten Laubfrosch und Wechselkröte. All diese Orte bilden spektakuläre und unverwechselbare Kulissen für die "Münchner G'schichten" der Wildtiere. Die Filmautoren Markus Schmidbauer und Pauli Hien transportieren das Münchner Lebensgefühl und erzählen auf spannende Art das Leben der städtischen Wildtiere.