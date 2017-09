Nils hat William gesteckt, wer ihn am Fürstenhof wohl am meisten vermissen wird. Der Wink mit dem Zaunpfahl beschert Rebecca einen innigen Kuss von ihrem Liebsten. Dem nicht genug, will William bleiben. So schön es aber auch sein mag, in seinen Armen zu liegen, am Ende scheint gleichwohl Rebeccas Loyalität gegenüber Ella zu obsiegen und sie bekommt Gewissenbisse. Tina lässt kurz vor dem Begräbnis ihres Babys derweil das Gefühl keine Ruhe, dass ihr Kind vielleicht noch leben könnte.