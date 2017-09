Mit prachtvoll geschmückten Pferdekutschen ziehen die Festwirte auf die Münchner Theresienwiese und das BR Fernsehen ist wieder live dabei, wenn Oberbürgermeister Dieter Reiter um Punkt 12 Uhr das Münchner Oktoberfest eröffnet. "O'zapft is!" - diesem Ruf folgen jedes Jahr Millionen von Menschen und die ModeratorInnen Heike Götz, Eva Mayer, Christoph Deumling und Stefan Semoff klären die existenziellen Fragen: Wo kriegt man als Feinschmecker noch echte altbayerische Schmankerl? Wie magenfreundlich sind die neuesten Fahrgeschäfte? Was genau ist eigentlich das legendäre Märzenbier? Und: In welchem Zelt sind die Bedienungen am feschsten angezogen? Als prominente Gäste in der Festhalle der Familie Schottenhamel und auf der nostalgischen "Oiden Wiesn" sind in diesem Jahr der Entertainer Florian Silbereisen, der Sänger DJ Ötzi und der Kabarettist Hannes Ringlstetter dabei.