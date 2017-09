Plötzlich geht alles sehr schnell und es gibt eine neue Frau Beimer. Klaus und Neyla heiraten - wenn auch nur zum Schein. Eile ist geboten, denn die beiden müssen Neylas drohender Abschiebung zuvor kommen. Da Helga glaubt, dass Klaus aus Liebe heiratet, organisiert sie heimlich eine Hochzeitsfeier im "Akropolis"_ Steht die Ehe von Carsten und Käthe nach fast 15 Jahren vor dem Aus? Carsten will nicht wahrhaben, dass Käthe sich von ihm trennen will. Während Carsten überlegt, wie er seinen Mann zurückgewinnen kann, trifft sich Käthe erneut mit seiner Affäre Thomas. Und auch der möchte mit Käthe zusammen sein - Dunja Dogmani spielt seit Januar 2017 die Rolle der Tunesierin "Neyla" in der "Lindenstraße". Sie arbeitet als Schauspielerin und Sprecherin unter anderem für ARD, WDR, SWR (Synchron und Hörspiel) sowie als Regisseurin und Schauspielcoach. Sie wurde 1977 als Tochter tunesischer Eltern in Freudenstadt geboren und lebt heute in Köln.