Nachdem sie lange Zeit in Wien gelebt hat, ist die Restauratorin Henriette zu ihrem Freund Ferdinand nach Krems gezogen. Dort weckt ein mysteriöser Todesfall ihre Neugier. In einer Galerie findet Henriette den Star der örtlichen Kunstszene tot auf. Die Polizei verdächtigt die eifersüchtige Freundin des Mordopfers. Die Hobbydetektivin Henriette entdeckt Spuren, die in eine andere Richtung zeigen.