Big Five Asien - Der Amur-Tiger Heute | HR | 05:30 - 06:15 Uhr | Tierreihe Infos

Mehr Termine Inhalt Amurtiger, bekannt auch unter dem Namen "Sibirische Tiger", sind die weltweit am nördlichsten lebenden Tiger und eine eigene Tiger-Unterart. Ihr Lebensraum heute umfasst das Stromsystem der Flüsse Amur und Ussuri und einen Küstenstreifen am Japanischen Meer im Grenzgebiet zwischen Nordkorea, China und Russland. Als einzige Tigerform haben sich Amurtiger diesen winterkalten Lebensraum erschlossen. Original-Titel: Big Five Asien Laufzeit: 45 Minuten Genre: Tierreihe, D 2015 Regie: Markus Schmidbauer Folge: 4