Mehr Termine Inhalt In einem Doppelhaus in Taucha bei Leipzig leben eine alleinerziehende Mutter mit einer Tochter und ein alleinerziehender Vater mit seinem Sohn. Die Kinder entdecken schnell, dass sie ähnliche Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Eltern haben. Original-Titel: Wie erziehe ich meine Eltern? Untertitel: Second Mom! Laufzeit: 25 Minuten Genre: Kinderserie, D 2010 Regie: Sabine Landgraeber Folge: 34 Schauspieler: Dr. Carlo Mittenzwey Heinrich Schafmeister Dr. Christoph Hasenkötter Felix Eitner Henriette "Jette" Cleo-Johanna Budde Konstanze "Konny" Gina Alice Stiebitz Rita Rabe Anja Franke Yilmaz Lucas Korn