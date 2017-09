Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:05 Uhr | Infos

Mehr Termine Inhalt Coulson muss Lincoln helfen, weil Rosalinds Team bei der Jagd auf Inhumans die Oberhand gewinnt. Es wird über eine Zusammenarbeit nachgedacht, doch die Ziele der beiden Organisationen liegen zu weit auseinander - besonders, was die Behandlung der Inhumans angeht. Hunters wird immer dreister. Ihm sind unschuldige Menschenleben völlig egal, wenn es darum geht an Hydra und Ward Rache zu nehmen. Untertitel: Inhuman gesucht Laufzeit: 50 Minuten Genre: , USA 2015 Regie: Garry A. Brown Folge: 3 Schauspieler: Phil Coulson Clark Gregg Melinda May Ming Na Wen Grant Ward Brett Dalton Daisy 'Skye' Johnson Chloe Bennet Leo Fitz Iain De Caestecker Jemma Simmons Elizabeth Henstridge