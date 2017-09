Was bringt uns dazu, dass wir unsere Stimme einer bestimmten Partei geben? Die Doku begleitet sechs Familien aus ganz Deutschland über mehrere Monate in ihrem Alltag. Sechs Familien, die Wähler einer der großen Parteien sind, die ein Tabu brechen und offenlegen. Das Projekt erzählt, wie Politik bis in jede Familie hineinwirkt und was sie eigentlich dazu bringt, sich für eine Partei zu entscheiden.