Nur die Besten der Besten dürfen an dem legendären Kampfturnier in den Wu Dang-Bergen teilnehmen. So auch die beiden Kontrahenten Tang und Tian. Doch die Elite-Kämpfer haben es nicht nur auf den Wettkampf-Sieg abgesehen, sondern auch auf den sagenumwobenen Schatz, der in dem Gebirge versteckt sein soll. Effektvoller Martial-Arts-Zauber in atemberaubender Naturkulisse.