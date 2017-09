Fünf Millionen Zuschauer sahen im November 2016 den Thriller 'Tödliche Geheimnisse', nun findet der spannende Fernsehfilm seine Fortsetzung: Nina Kunzendorf und Anke Engelke setzen als investigative Journalistinnen ihren Kampf gegen übermächtige Wirtschaftsinteressen fort. Ihnen gegenüber stehen Katja Riemann und der südafrikanische Schauspieler Francis Chouler als erbitterte Rivalen. Benjamin Sadler spielt einen idealistischen Arzt, der durch seine Forschungsergebnisse zum Spielball der Mächtigen wird. Regisseurin Sherry Hormann inszenierte die hochaktuelle Geschichte nach einem Drehbuch von Florian Oeller.*Wo ist Paul Holthaus? Die investigative Journalistin Rommy Kirchhoff (Nina Kunzendorf) sucht gemeinsam mit dessen Sohn Max (Leonard Scheicher) den verschwundenen Lobbyisten Paul Holthaus (Oliver Masucci), der in Kapstadt im Auftrag von Lilian Norgren (Katja Riemann) für deren Agrarkonzern Norgreen Life mehrfach verhandelt hat. Norgren macht Rommy klar, dass die Suche nach dem Whistleblower unerwünscht ist und sie sich und den Jungen in Gefahr bringt. Rommys ehemalige Chefin und Freundin Karin Berger (Anke Engelke) will mit ihr nun herausfinden, wohin Lilian Holthaus gebracht hat und warum er verschwunden ist. Welcher Skandal verbirgt sich hinter dem Pflanzenschutzmittel Pancosal von Norgreen Life? Es ist schließlich Lilians größter Gegner, der Internetgigant Larry Jordan (Francis Couler), der die beiden Journalistinnen auf die richtige Spur führt: Im Kongo hat der Berliner Arzt Dr. Schwarz (Benjamin Sadler) ein Medikament gegen eine Form von Leberkrebs entwickelt, der im Zusammenhang mit dem Pflanzenschutzmittel Pancosal vermehrt auftritt. Um Schwarz' Patent, das ein Jahrhundertgeschäft verspricht, kämpfen Larry Jordan und Lilian Norgren erbittert. Rommy macht sich auf den Weg in den Kongo, wo das Medikament getestet wird, während Karin Berger und Max eine Fährte finden, die zu Holthaus führt.