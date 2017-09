Wilde Natur, lange Strände, Action und Kultur: In einer neuen Folge der Reise-Doku-Reihe zieht es Eva Habermann auf die größte kanarische Insel Teneriffa. Die Reiseroute führt die Schauspielerin unter anderem in kleine Bergdörfer abseits der Touristenströme, in vielseitige Natur- und Nationalparks sowie zu ihren liebsten Städten und Stränden. Beim Kajakfahren, Wandern, Schwimmen oder Tai-Chi erlebt sie Land und Leute hautnah.