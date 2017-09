Wir sind die Millers Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:25 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Der Kleindealer David Clark (Jason Sudeikis) soll eine riesige Menge Marihuana aus Mexiko in die USA schmuggeln. Um an der Grenze nicht zu sehr aufzufallen, sucht er nach einer "Familie". Die Stripperin Rose (Jennifer Aniston), der Loser Kenny und die Ausreißerin Casey werden zu seiner Scheinfamilie, die David auf seiner Fahrt nach Mexiko begleitet. Original-Titel: We are the Millers Laufzeit: 130 Minuten Genre: Komödie, USA 2013 Regie: Rawson Marshall Thurber FSK: 12 Schauspieler: Sarah 'Rose' O'Reilly Jennifer Aniston David Clark Jason Sudeikis Casey Mathis Emma Roberts Don Fitzgerald Nick Offerman Edie Fitzgerald Kathryn Hahn Brad Gurdlinger Ed Helms Weitere Empfehlungen