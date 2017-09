Diesmal zu Gast bei "erLesen": Autor und Freibildungsexperte André Stern, Schuldirektorin Andrea Walach und Philosoph Konrad Paul Liessmann. Bildung ist eines der brisantesten Themen unserer Zeit, und doch wird selten Klartext gesprochen. Die "erLesen"-Ausgabe nach der Sommerpause entfacht die Debatte aus neuer Perspektive: Kontrovers, provokant und geistreich. Was wird aus jemandem, der nie in die Schule gegangen ist? Der Pariser André Stern weiß dies aus erster Hand: Er hat keinen Klassenraum von innen gesehen und beschreibt in seinen Büchern, warum ihn das weit gebracht hat. Als Freibildungsexperte berichtet Stern, wie man Kinder zum Lernen begeistern kann. Andrea Walachs Kritik am Schulsystem schlug ein wie eine Granate - die Abmahnung des Bildungsministeriums folgte sofort. Davon lässt sich die Direktorin einer Neuen Mittelschule in Wien nicht unterkriegen und legt auch weiterhin den Finger in offene Wunden. Denn sie will verhindern, dass eine "verlorene Generation" heranwächst. Dass Bildung mittlerweile als Provokation gilt, beschreibt Konrad Paul Liessmann in seinem neuesten Buch. Warum Belesenheit heutzutage keine Rolle mehr spielt, was von uns übrig bleibt und wann es zur Revolution kommt, schildert der Philosoph gewohnt eloquent und kritisch. - Bildung