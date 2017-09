Durch Flüchtlinge und Terroranschläge erleidet der Tourismus in der Türkei enorme Einbußen: Die Branche ist nahzu zusammengebrochen. Dabei hat der Tourismus einen enormen Stellenwert in der türkischen Wirtschaft: Ein Großteil der Türken lebt davon. Das Land, das für Europa die Flüchtlingsproblematik lösen soll, steckt in einer großen wirtschaftlichen und in einer schweren sozialen Krise.