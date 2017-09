Expedition in die Heimat - Schluchtenwanderung im Südschwarzwald Heute | SWR BW | 08:05 - 08:50 Uhr | Reisemagazin Infos

Die Moderatorin plaudert mit dem engagierten Wutach-Natur-Ranger Martin Schwenninger, dem umtriebigen Zivilisationsaussteiger Josche Frankenberger sowie dem berühmten Profikletterer-Ehepaar Daniela und Robert Jasper. Letztere sind durch schwer begehbare Routen vor allem in der Eiger-Nordwand weltweit bekannt geworden. Im nahegelegen Schlüchttal zeigen sie ihre heimischen Kletterfelsen. Original-Titel: Expedition in die Heimat Laufzeit: 45 Minuten Genre: Reisemagazin, D 2017