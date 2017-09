Drei Spitzenmitarbeiter und ein Junior Consultant der Firma Bickstein fahren zu einem Teamwochenende in den Alpen. Sie träumen von Entspannung in der Luxusvilla des alten Bickstein, doch dann kommt alles ganz anders. Sie werden im freien Gelände ausgesetzt, dem harschen Oberbefehl eines Militärs unterstellt und zu allem Überfluss dann noch von zwei Italienern entführt. Das Ganze wird per Kamera und Mikrofon von Bickstein, seinem Personalmanagement und einer handverlesenen Zahl von Wirtschaftsjournalisten beobachtet. Doch was als Stresstest für Topberater geplant war, gerät aus dem Ruder, als die angeheuerten Darsteller Ernst mit der Entführung machen und statt mit Platzpatronen mit echter Munition geschossen wird. Spätestens jetzt müssten die vier tatsächlich Teamgeist beweisen, doch das fällt ihnen als ausgemachten Alphamännchen und -weibchen nicht leicht. In dieser Situation schlägt die Stunde des ewig übersehenen Junior Consultant Frederick Schopner, der als Sohn des Firmenchefs inkognito bei Bickstein arbeitet...