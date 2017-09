Das autonome Fahren wird kommen, aber wann? Und in welcher Form? Yve Fehring ist auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt/Main unterwegs und testet autonome Fahrzeuge. Eine Vorstufe des autonomen Fahrens ist das hochautomatisierte Fahren. Das Auto fährt größtenteils alleine. Der Fahrer muss nur eingreifen, wenn es die Technik verlangt. Studien an Fahrsimulatoren zeigen, dass dabei die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist. Außerdem ist auch (noch) nicht klar, ob im Fall eines Unfalls Fahrzeughersteller oder Fahrer haften. "nano" begleitet eine Studie an der Universität Braunschweig. 60 Probanden testen dort im Fahrsimulator, ob sie es schaffen, auf Zuruf das autonome Fahrzeug wieder zu übernehmen. Enthusiasten rechnen mit einem schnellen Durchbruch der Technik: Schon in wenigen Jahren, prophezeien sie, werde das vollautonome Fahren Normalität sein. Und nicht nur auf Autobahnen und bei schönem Wetter. Die Technik entwickle sich so schnell, dass der Mensch als Fahrer schon bald ganz durch die Technik ersetzt werden könne. Andere zweifeln an dieser Prognose. "nano" fragt nach bei Professor Dariu Gavrila. Er arbeitet an der Technischen Universität in Delft in den Niederlanden an besseren Sensoren und der Software, die die Daten der Sensoren auswertet. An der TU Berlin befragen wir Prof. Sahin Albayrak. In Berlin testet er das autonome Fahren in der schwierigsten Disziplin: dem Innenstadtverkehr. "Wir richten hier auf der Straße des 17. Juni gerade eine Teststrecke ein, wo wir in wenigen Monaten autonome Fahrzeuge testen wollen", so Prof. Sahin Albayrak. Redaktionshinweis: Auch das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" befasst sich um 21.00 Uhr mit der IAA und geht unter dem Titel "Mit Vollgas in die Krise" der Frage nach, ob die deutsche Autoindustrie den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist.