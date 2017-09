Ein Mann wird wegen Kindesmissbrauchs verurteilt, wodurch sein Leben zerstört wird. Nachdem er die Haftstrafe abgesessen hat, sucht er Hilfe bei Kronberg, der Erstaunliches zu Tage bringt. Holbrecht wird von einer Grundschülerin seiner Ehefrau beschuldigt. Aufgrund ihrer Aussage und des Urteils der Richter glaubt auch Holbrechts Ehefrau an seine Schuld und trennt sich von ihm. Dafür möchte er sich nun endlich an dem Mädchen rächen. Nachdem Holbrecht aus dem Gefängnis entlassen wurde, sieht er sie zufällig auf der Straße. Entschlossen, sie zu töten, folgt er ihr. Aber er bringt es nicht übers Herz, seinen Plan auszuführen, und sucht stattdessen Hilfe bei Kronberg. Der stellt eigene Nachforschungen an und bringt Erstaunliches zu Tage. Der Prozess wird wieder aufgenommen und Holbrechts Schuldfrage erneut verhandelt. Den Auftakt der zweiten Staffel von "SCHULD nach Ferdinand von Schirach" macht die Folge "Kinder" mit Marcus Mittermeier. Vier neue Folgen "SCHULD nach Ferdinand von Schirach" werden freitags um 21:15 Uhr ausgestrahlt. In der Mediathek sind alle Folgen ab dem 15. September 2017 zu sehen.