Jan Petersen wirbt noch immer um Betty. Diese ist nicht gänzlich abgeneigt, doch irgendetwas fehlt ihr in der Beziehung zu Jan. Zudem werden Jans Sparmaßnahmen publik, was zu Streit führt. Lizzy und Mira begegnen einander nach dem Kuss weiterhin befangen. Doch Mira hofft, dass die gemeinsamen Afrika-Pläne ihre Freundschaft retten können. Talula erhält Besuch von ihrer Mutter, die sie in der Schwangerschaft unterstützen möchte. Unterdessen wird Hans Runge bewusstlos in die Klinik eingeliefert. Betty und Dr. Helena von Arnstett kümmern sich um ihn und vermuten eine Virus-Infektion. Doch die genaue Herkunft gibt ihnen Rätsel auf. Zudem bemerkt Betty, dass Hans Runge ein Geheimnis vor seiner Frau Anja hat. Die Patientin Hedy Roth ist derweil davon überzeugt, schwer krank zu sein. Lizzy und Dr. Behring stellen in einer gründlichen Untersuchung jedoch keine Erkrankung fest und entlassen sie aus der Klinik. Doch schon kurz darauf steht Hedy wieder am Empfang und weist dieses Mal tatsächlich Symptome auf. Dr. Lewandowski und Holger behandeln den alten Gitarristen und Lebemann Paul Eisenmann, der ein starkes Kribbeln in den Fingern verspürt und daher kaum noch Gitarre spielen kann. Bei der Behandlung des Patienten macht Holger einen Fehler, der zur Auseinandersetzung mit Betty führt.