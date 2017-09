Hubert und Staller Heute | Bayern | 21:10 - 21:55 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Hubert und Stallers Lieblingsbäckerin Sabrina Rattlinger hat den Auftrag, ein Büffet zur Vernissage des Künstlers Nobo Grün auszurichten und bittet die Polizisten, einige Kisten Prosecco in dessen Haus zu liefern. Vor Ort entdecken Hubert und Staller die Leiche des Künstlers, der offenbar mit seiner eigenen Skulptur erschlagen worden ist. Spuren am Tatort weisen auf einen Raubmord hin. Untertitel: Die Venus von Ambach Laufzeit: 45 Minuten Genre: Krimiserie, A, D 2013 Regie: Jan Markus Linhof Folge: 12 FSK: 6 Schauspieler: Franz Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Barbara Hansen Monika Gruber Sabrina Rattlinger Carin C. Tietze Dr. Anja Licht Karin Thaler