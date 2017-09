Sigrid schaltet sich schlichtend in Mikas und Swantjes Streit ein und ist überzeugt, endlich bei Peers Sohn gepunktet zu haben. Alle Zeichen stehen auf Zukunftsglück. Darum trifft es Sigrid umso härter, als sie mitanhören muss, dass Peer immer noch an den großen Gefühlen für sie zweifelt ... Patricks Geständnis zieht Gunter den Boden unter den Füßen weg. Dann folgt die Wut - mit der vermeintliche "Erkenntnis", dass Patrick Schuld an seinem Alkoholismus ist. Doch als Torben Gunter klarmacht, dass er den Hotel-Verkauf nicht rückgängig machen kann, widersteht Gunter der Versuchung, wieder zum Alkohol zu greifen - und nimmt mit erstarktem Selbstbewusstsein den Kampf gegen seine Sucht wieder auf. Jacqueline erkennt durch Ben, dass Patrick versucht war, Gunter wirklich umzubringen. Patrick bekommt Angst, sie zu verlieren und buhlt um Verständnis. Doch erst, als Jacqueline im Disput mit Sigrid erkennt, dass sie gar nicht anders kann, als zu Patrick zu stehen, ist sie zu einer Wiederannäherung bereit.